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МОМ ООН передала медицинское оборудование для КПВВ на Донбассе
Пять контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения получат медицинское оборудование от Международной организации по миграции, Агентства ООН по вопросам миграции при финансировании от правительства Японии. Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины, передает Трибун.
Чтобы обеспечить сотрудников КПВВ всем необходимым для реагирования на чрезвычайные ситуации, представители МОМ подготовили для Государственной пограничной службы Украины 5 дефибрилляторов, 25 комплектов для реанимации, 25 бесконтактных термометров и 5 цифровых тонометров общей стоимостью 51 тыс . долларов США.
Во вторник, 23 февраля, часть оборудования была передана Краматорскому и Луганскому пограничным отрядам. А через несколько дней оборудование получат пограничники в Мариуполе.
В рамках проекта современное оборудование, в соответствии с определенными потребностями, также получат медицинские учреждения Донетчины и Луганщины, обеспечивающие предоставление первичной медико-санитарной помощи пострадавшим от конфликта населению и лицам, пересекающих линию разграничения.
Теги: Донбасс, Япония, ООН, медицинское оборудование, КПВВ
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