Обострение на Донбассе: 20 обстрелов, один воин ВСУ погиб

24.02.2021 09:00

В течении минувших суток на Донбассе было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще два получили ранения. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает штаб операции Объеденных сил.

Так, вблизи населенного пункта Зайцево незаконные вооруженные формирования открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82 калибра и гранатометов различных систем. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.

Неподалеку Красногоровки противник вел огонь из минометов 120 калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Песков – из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

"На обстрелы противника украинские военные давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.