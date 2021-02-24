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Обострение на Донбассе: 20 обстрелов, один воин ВСУ погиб

24.02.2021 09:00
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Обострение на Донбассе: 20 обстрелов, один воин ВСУ погиб

В течении минувших суток на Донбассе было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще два получили ранения. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает штаб операции Объеденных сил.
Так, вблизи населенного пункта Зайцево незаконные вооруженные формирования открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82 калибра и гранатометов различных систем. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.
Неподалеку Красногоровки противник вел огонь из минометов 120 калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Песков – из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.
"На обстрелы противника украинские военные давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, перемирие, нарушения, ООС
 
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