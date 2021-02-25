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Архив - Донецкая область

Донецкая область получила вакцину от коронавируса

25.02.2021 13:00
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Донецкая область получила вакцину от коронавируса

Сегодня ночью Донецкая область получила вакцину от коронавируса Covishield. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Павел Кириленко, информирует пресс-служба Донецкой ОГА.
Отмечается, что определенное количество доз будет направлено военнослужащим. 14 тыс. доз получат гражданские.
По словам Кириленко, вакцинация в регионе стартует сегодня с Бахмутского района.
Также он уточнил, что на первом этапе полученным количеством доз с учетом разлива смогут вакцинировать не менее 12,5 тыс. работников медицинских учреждений области.



Теги: вакцина, облгосадминистрация, COVID-19
 
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