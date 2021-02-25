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Муса Магомедов назвал причины блокирования боевиками КПВВ на Донбассе
«Власти ЛДНР» не открывают КПВВ на Донбассе так как зарабатывают на обналичивании пенсий людей, которые не могут выехать из ОРДЛО. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов, передает «ДонПресс».
По словам парламентария, главная причиной того, почему члены НВФ держат закрытыми КПВВ, — политическая, так как позволяет все больше и больше отрывать неподконтрольную территорию от Украины. Вторая же причина — экономическая. Магомедов уточнил:
«Когда закрыли КПВВ, люди, которые находятся во „власти“ группировок, получили возможность зарабатывать гораздо больше денег на обналичивании пенсий. Работают по двум схемам. И та, и другая схема, которые функционируют, приносит доходность примерно в 10%».
По его словам, в ОРДЛО используются такие методы, как обналичивание онлайн или отправление карточек с определенными людьми — «посредниками» на подконтрольную Украине территорию для снятия наличных, которые пенсионеры получают затем по заниженному курсу. Магомедов отметил, что учитывая сумму пенсий, которую ежемесячно начисляют жителям неподконтрольных Украине территорий — около 3 миллиардов гривен, «чистая доходная часть в месяц составляет от 5 до 6 миллионов долларов».
«Схема заработала, поэтому зачем открывать КПВВ, зачем думать о людях, когда можно спокойно заработать 5 миллионов долларов в месяц народных денег», - отметил нардеп.
Теги: Донбасс, блокирование, КПВВ, ОРДЛО
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