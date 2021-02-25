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В "ДНР" заявили об обстреле Еленовки
25.02.2021 12:00
Два домостроения повреждены в поселке Еленовка к югу от Донецка в результате минометного обстрела. Об этом сегодня сообщили "СМИ ДНР".
Утверждается, что было выпущено 20 мин.
«В результате обстрела повреждено два жилых домостроения по адресу: улица Переездная, 95 и 108», — отмечается в сообщении.
Информации о жертвах среди мирных жителей нет. Также не сообщается о пострадавших.
Теги: Донбасс, обстрел, Еленовка, ОРДО
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