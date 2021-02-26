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Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска

26.02.2021 09:00
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Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выступил за перенос переговоров по Донбассу из Минска, передает Цензор.НЕТ.
Он считает, что необходимо выбрать новое место для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.
"Перенести нужно. Нельзя их проводить в стране, которая зависима от России на 100 процентов. В стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс", - сказал Кравчук.



Теги: Донбасс, Минск, переговоры, Леонид Кравчук, ТКГ
 
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