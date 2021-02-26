На Донбассе началась вакцинация военнослужащих ООС

26.02.2021 15:00

В районе проведения Операции объединенных сил началась вакцинация военнослужащих, сообщает ZN.

Вчера в 66-й военный госпиталь приехали первые 7200 доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca, после чего была проведена вакцинация медперсонала.

Сегодня бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры начали выезжать непосредственно в подразделения для выполнения прививок военнослужащим.