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Архив - Донецкая область

На Донбассе началась вакцинация военнослужащих ООС

26.02.2021 15:00
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На Донбассе началась вакцинация военнослужащих ООС

В районе проведения Операции объединенных сил началась вакцинация военнослужащих, сообщает ZN.
Вчера в 66-й военный госпиталь приехали первые 7200 доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca, после чего была проведена вакцинация медперсонала.
Сегодня бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры начали выезжать непосредственно в подразделения для выполнения прививок военнослужащим.



Теги: Донбасс, вакцинация, военнослужащий, ООС
 
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