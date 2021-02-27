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Архив - Донецкая область

Почти 140 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 26 февраля

27.02.2021 13:00
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Почти 140 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 26 февраля

139 человек пересекли линию разграничения на Донбассе по гуманитарному коридору "Еленовка - Новотроицкое" к югу от Донецка в минувшую пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Отмечается, что на территорию ОРДО запущено 17 транспортных средств и 76 человек, в подконтрольные Киеву районы выехали 12 транспортных средств и 63 человека.



Теги: Донбасс, Новотроицкое, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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