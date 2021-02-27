Почти 140 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 26 февраля

27.02.2021 13:00

139 человек пересекли линию разграничения на Донбассе по гуманитарному коридору "Еленовка - Новотроицкое" к югу от Донецка в минувшую пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

Отмечается, что на территорию ОРДО запущено 17 транспортных средств и 76 человек, в подконтрольные Киеву районы выехали 12 транспортных средств и 63 человека.