Последние новости раздела
- При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция11:00
- В ОРДЛО за сутки выявили 163 новых случая COVID-1916:00
- На Донбассе началась вакцинация военнослужащих ООС15:00
- Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию14:00
- Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска09:00
- Донецкая область получила вакцину от коронавируса13:00
- В "ДНР" заявили об обстреле Еленовки12:00
- Муса Магомедов назвал причины блокирования боевиками КПВВ на Донбассе10:00
- Кабмин разрешил жителям ОРДЛО регистрировать рождение ребенка онлайн16:00
- МОМ ООН передала медицинское оборудование для КПВВ на Донбассе15:00
При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция
27.02.2021 11:00
Россия вернулась в список стран зеленой зоны — при въезде в Украину из этих государств больше не потребуется самоизоляция. Такое решение принял накануне Минздрав Украины.
Данное правило относится и к жителям ОРДЛО, которые вынуждены ездить в Украину через территорию России из-за карантинных ограничений.
До вчерашнего дня они должны были устанавливать приложение «Дій вдома» и проходить 14-дневную самоизоляцию (ее можно было прервать, сделав ПЦР-тест и получив отрицательный результат).
Теперь это не потребуется.
Теги: Украина, Россия, ОРДЛО, самоизоляция
Читайте также:
- В ВР внесли законопроект о конфискации имущества жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ
- Танковые армады России готовятся атаковать Украину: фото показали, сколько РФ стянула техники к украинской границе
- Наблюдатели ОБСЕ посетили два приграничных района в ОРДЛО
- “Российское руководство нас всех кинет”, - боевики “Л/ДНР” в панике после пленения разведчика Агеева под Луганском
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- Всё раскрылось: стало ясно, как Россия финансирует "ДНР" и "ЛНР"
- При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция11:00
- В ОРДЛО за сутки выявили 163 новых случая COVID-1916:00
- На Донбассе началась вакцинация военнослужащих ООС15:00
- Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию14:00
- Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска09:00
- В ОРЛО анонсировали горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения16:00
- Донецкая область получила вакцину от коронавируса13:00
- В "ДНР" заявили об обстреле Еленовки12:00
- Муса Магомедов назвал причины блокирования боевиками КПВВ на Донбассе10:00
- Кабмин разрешил жителям ОРДЛО регистрировать рождение ребенка онлайн16:00
- При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 февраля10:00
- СНБО ввел санкции против 10 топ-силовиков, предавших Украину09:00
- Минздрав расширил список стран "зеленой зоны"17:00
- В ОРДЛО за сутки выявили 163 новых случая COVID-1916:00
- На Донбассе началась вакцинация военнослужащих ООС15:00
- Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию14:00
- Зеленский записал видеообращение к седьмой годовщине оккупации Крыма13:00
- В Донецке анонсировали спектакль с участием Андрея Урганта и Надежды Ангарской12:00
- Ляшко рассказал о ходе вакцинации в Украине11:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- Муса Магомедов назвал причины блокирования боевиками КПВВ на Донбассе
- Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию
- В "ДНР" заявили об обстреле Еленовки
- Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска
- В ОРЛО анонсировали горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения
- Кабмин разрешил жителям ОРДЛО регистрировать рождение ребенка онлайн
- Донецкая область получила вакцину от коронавируса
- МОМ ООН передала медицинское оборудование для КПВВ на Донбассе
- Украина предоставила автобусы для КПВВ "Золотое" и "Счастье"
- Обострение на Донбассе: 20 обстрелов, один воин ВСУ погиб