Последние новости раздела
- В ОРДО назвали количество «официальных» безработных17:00
- Почти 140 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 26 февраля13:00
- При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция11:00
- В ОРДЛО за сутки выявили 163 новых случая COVID-1916:00
- На Донбассе началась вакцинация военнослужащих ООС15:00
- Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию14:00
- Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска09:00
- Донецкая область получила вакцину от коронавируса13:00
- В "ДНР" заявили об обстреле Еленовки12:00
- Муса Магомедов назвал причины блокирования боевиками КПВВ на Донбассе10:00
В ОРДО назвали количество «официальных» безработных
27.02.2021 17:00
По данным так называемого «минтруда ДНР», в январе на учете в «центрах занятости» состояло 9609 лиц. За прошедший год, трудоустроено было 4469 человек, но только 824 из них — на постоянное место работы, сообщает «ДонПресс».
В «ведомстве» утверждают, что временные рабочие места пользуются «особой популярностью» у жителей, которые проживают вблизи зон боевых действий и сельской местности, а также у тех, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах. Работы временного характера чаще всего связаны с восстановлением жилья и соцобъектов.
Из 16850 вакансий в «центрах занятости»:
— рабочие профессии — 8845, что составляет 52,5%от общего количества вакансий;
— специалисты и служащие — 6163, 36,6%;
— не требующие подготовки -1842, 10,9%.
Теги: безработица, центр занятости, ДНР
- В ОРДО назвали количество «официальных» безработных17:00
- Боевики "ЛНР" заблокировали гуманитарный груз ООН15:00
- Почти 140 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 26 февраля13:00
- При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция11:00
- В ОРДЛО за сутки выявили 163 новых случая COVID-1916:00
- На Донбассе началась вакцинация военнослужащих ООС15:00
- Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию14:00
- Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска09:00
- В ОРЛО анонсировали горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения16:00
- Донецкая область получила вакцину от коронавируса13:00
- В ОРДО назвали количество «официальных» безработных17:00
- Боевики "ЛНР" заблокировали гуманитарный груз ООН15:00
- Почти 140 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 26 февраля13:00
- При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 февраля10:00
- СНБО ввел санкции против 10 топ-силовиков, предавших Украину09:00
- Минздрав расширил список стран "зеленой зоны"17:00
- В ОРДЛО за сутки выявили 163 новых случая COVID-1916:00
- На Донбассе началась вакцинация военнослужащих ООС15:00
- Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию14:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- Муса Магомедов назвал причины блокирования боевиками КПВВ на Донбассе
- Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию
- В "ДНР" заявили об обстреле Еленовки
- Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска
- При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция
- В ОРЛО анонсировали горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения
- Кабмин разрешил жителям ОРДЛО регистрировать рождение ребенка онлайн
- Донецкая область получила вакцину от коронавируса
- МОМ ООН передала медицинское оборудование для КПВВ на Донбассе
- Украина предоставила автобусы для КПВВ "Золотое" и "Счастье"