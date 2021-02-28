Последние новости раздела
- 1 марта «ДНР» возобновит работу гумкоридора под Донецком15:00
- В ОРДО назвали количество «официальных» безработных17:00
- Почти 140 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 26 февраля13:00
- При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция11:00
- В ОРДЛО за сутки выявили 163 новых случая COVID-1916:00
- На Донбассе началась вакцинация военнослужащих ООС15:00
- Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию14:00
- Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска09:00
- Донецкая область получила вакцину от коронавируса13:00
- В "ДНР" заявили об обстреле Еленовки12:00
1 марта «ДНР» возобновит работу гумкоридора под Донецком
28.02.2021 15:00
В понедельник, 1 марта, группировка «ДНР» возобновит работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».
Пересечь линию разграничения можно будет с 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву).
Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.
Для въезда в сторону Донецка обязательно необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР». При
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ, ОРДО
Читайте также:
- Более 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 22 февраля
- 16 октября "ДНР" откроет на один день КПВВ "Еленовка"
- 28 декабря по гуманитарному коридору под Донецком прошли 213 человек
- 15 февраля НВФ откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка»
- "ДНР" возобновит пропуск людей через гумкоридор в Еленовке 4 января
- 29 января возобновит работу гуманитарный коридор в Еленовке
- 1 марта «ДНР» возобновит работу гумкоридора под Донецком15:00
- В "ЛНР" согласились пропустить гуманитарный конвой ООН 1 марта11:00
- В ОРДО назвали количество «официальных» безработных17:00
- Боевики "ЛНР" заблокировали гуманитарный груз ООН15:00
- Почти 140 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 26 февраля13:00
- При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция11:00
- В ОРДЛО за сутки выявили 163 новых случая COVID-1916:00
- На Донбассе началась вакцинация военнослужащих ООС15:00
- Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию14:00
- Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска09:00
- 1 марта «ДНР» возобновит работу гумкоридора под Донецком15:00
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта13:00
- В "ЛНР" согласились пропустить гуманитарный конвой ООН 1 марта11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 февраля10:00
- В США одобрили однодозовую вакцину от коронавируса09:00
- В ОРДО назвали количество «официальных» безработных17:00
- Боевики "ЛНР" заблокировали гуманитарный груз ООН15:00
- Почти 140 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 26 февраля13:00
- При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 февраля10:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию
- Муса Магомедов назвал причины блокирования боевиками КПВВ на Донбассе
- Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска
- При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция
- В "ДНР" заявили об обстреле Еленовки
- В ОРДО назвали количество «официальных» безработных
- Вакцинированные украинцы рассказали о своем самочувствии
- В ОРЛО анонсировали горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения
- Боевики "ЛНР" заблокировали гуманитарный груз ООН
- Донецкая область получила вакцину от коронавируса