Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке "заминировали" 26 школ

01.03.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке "заминировали" 26 школ

В оккупированном Донецке неизвестные заявили о минировании 26 школ. Об этом сообщил "мэр" от группировки "ДНР" Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале, передает "Трибун".
"В 26 школ города Донецка на электронный адрес поступила информации о минировании зданий. На данный момент проводится эвакуация детей", - написал он.
Как заявили в так называемом "МВД ДНР", "полиция" проводит обследования школ, на адреса которых поступила информация о минировании. Также устанавливается лицо, причастное к распространению данной информации.



Теги: Донецк, Донбасс, школы, минирование
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх