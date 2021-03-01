В Донецке "заминировали" 26 школ

01.03.2021 13:00

В оккупированном Донецке неизвестные заявили о минировании 26 школ. Об этом сообщил "мэр" от группировки "ДНР" Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале, передает "Трибун".

"В 26 школ города Донецка на электронный адрес поступила информации о минировании зданий. На данный момент проводится эвакуация детей", - написал он.

Как заявили в так называемом "МВД ДНР", "полиция" проводит обследования школ, на адреса которых поступила информация о минировании. Также устанавливается лицо, причастное к распространению данной информации.