Завтра президент Евросовета Шарль Мишель посетит Донбасс

01.03.2021 12:00

Во вторник, 2 марта, президент Европейского совета Шарль Мишель посетит Украину с двухдневным визитом, сообщает ТСН.

В пресс-релизе Евросовета сказано, что Мишель в первый день своего визита побывает в восточной Украине, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, представителями операции Объединенных сил, мониторинговой миссии ОБСЕ и организациями, предоставляющими гуманитарную помощь населению, пострадавшему от войны.

В завершение Мишель и Зеленский проведут совместную пресс-конференцию.

3 марта президент Евросовета будет находиться в Киеве, где встретится с представителями антикоррупционных институтов, посетит центр вакцинации, а также почтит память погибших героев Революции Достоинства.