Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 1 марта воспользовались 182 человека

02.03.2021 11:00

Свыше 180 человек пересекли линию разграничения 1 марта через гумкоридор, организованный на территории контрольного пункта въезда и выезда «Еленовка» к югу от Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

«На территорию республики запущено 18 транспортных средств, 98 человек. На территорию Украины выпущено 18 транспортных средств, 84 человека», – сказано в сообщении.