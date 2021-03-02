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Архив - Донецкая область

Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 1 марта воспользовались 182 человека

02.03.2021 11:00
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Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 1 марта воспользовались 182 человека

Свыше 180 человек пересекли линию разграничения 1 марта через гумкоридор, организованный на территории контрольного пункта въезда и выезда «Еленовка» к югу от Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
«На территорию республики запущено 18 транспортных средств, 98 человек. На территорию Украины выпущено 18 транспортных средств, 84 человека», – сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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