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Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 1 марта воспользовались 182 человека
02.03.2021 11:00
Свыше 180 человек пересекли линию разграничения 1 марта через гумкоридор, организованный на территории контрольного пункта въезда и выезда «Еленовка» к югу от Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
«На территорию республики запущено 18 транспортных средств, 98 человек. На территорию Украины выпущено 18 транспортных средств, 84 человека», – сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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