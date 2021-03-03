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Группа европейских дипломатов побывала в районе проведения ООС
Главы дипломатических учреждений Королевства Норвегии, Королевства Швеции, Словакии, Республики Хорватия, Республики Албания и посол координатор ОБСЕ провели рабочую поездку в район проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Главная цель визита европейских дипломатов в район проведения операции Объединенных сил - поддержка Украины в выполнении мероприятий гуманитарного разминирования и минной безопасности.
Представители Минобороны ознакомили гостей с работой одного из подразделений Государственной специальной службы транспорта Украины из состава ООС, которое осуществляет разминирование инфраструктуры и местности на территории Донецкой и Луганской областей.
"Мины не спрашивают национальность, возраст или социальный статус. Они несут смерть одинаково военным и гражданским, которые оказались в районе боевых действий. Седьмой год эта тема для Украины чрезвычайно актуальна, поскольку территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей - одни из самых загрязненных минами и боеприпасами в мире. Каждый уничтоженный взрывоопасный предмет - это чья-то спасенная жизнь", - отметил замминистра обороны Игорь Старобинский.
Он также поблагодарил иностранных дипломатов за поддержку Украины в сфере гуманитарного разминирования.
Теги: Донбасс, визит, Европа, посол, разминирование, ООС
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