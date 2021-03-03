В Донецкой области электричка столкнулась с автомобилем

03.03.2021 17:00

В Донецкой области столкнулись пригородный поезд и легковой автомобиль, сообщает ТСН.

Происшествие произошло сегодня, 3 марта, около 9 утра на железнодорожном переезде в селе Новоселовка Покровского района. Столкнулись легковой автомобиль и электричка сообщением "Скотоватая — Славянск".

"В результате ДТП в автомобиле конструкциями транспортного средства зажало 2 человека, одного из которых, до прибытия спасателей, освободили представители Вооруженных Сил Украины и медики скорой медицинской помощи. В 12:20 спасатели демонтировали водительскую дверь легкового автомобиля, после чего деблокировали погибшего водителя 1964 г.р", — рассказали в ГСЧС.

Движение по железнодорожному пути временно останавливалось на время проведения следственных действий.