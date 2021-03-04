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Архив - Донецкая область

Штаб ОС сообщил о четырех нарушениях режима "тишины" и одном раненом

04.03.2021 09:00
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Штаб ОС сообщил о четырех нарушениях режима "тишины" и одном раненом

За прошедшие сутки, 3 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщат пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Из станковых противотанковых гранатометов противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций возле Водяного, что вблизи Донецка, а неподалеку от Каменки украинских защитников захватчики обстреляли из стрелкового оружия.
Кроме того, недалеко от населенного пункта Причепиловка, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие.
"В результате обстрела, пулевое ранение получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Защитника доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, перемирие, нарушения, ООС
 
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