«Власти» ОРДЛО хотят ввести пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе

04.03.2021 12:00

«Власти ЛДНР» на Донбассе вводят пропуска для пересечения КПВВ и планируют вводить разрешительную процедуру на выезд лиц с неподконтрольных Украине территорий. Об этом сообщили в пресс-службе украинской делегации ТКГ.

В делегации уточнили, что пересечение линии разграничения при выезде (выходе) физических лиц и транспортных средств будет осуществляться при наличии пропуска, который оформят «органы внутренних дел ДНР». Как стало известно, пропуск будет выдаваться физическим лицам, достигшим 18-летнего возраста, бесплатно сроком на 6 месяцев. Обязательными условиями для его выдачи пропуска является прохождение лицами дактилоскопической регистрации, фотографирования и проверки личных средств связи заявителей.

В ТКГ уточнили, что для пересечения КПВВ на авто пропуск должен оформляться и на это транспортное средство. При этом рассмотрение заявлений на получение пропусков «органами внутренних дел ДНР» проводится в течение 15 суток от даты ходатайства (в экстренных случаях — в течение суток).

В то же время, при въезде (входе) через линию разграничения физического лица, которому ранее не оформлялся пропуск для выезда (выхода) или срок его действия закончился, на временном пункте контроля «должностными лицами ОВД» проводится проверка средств связи (мобильного телефона), обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование физического лица.

В ТКГ подчеркнули, что такой механизм планируют ввести в Донецкой области и возможно, и в Луганской области:

«Это повлечет дальнейшую изоляцию жителей ТОТ от территории Украины, которая контролируется правительством, и сейчас реализуется под видом противодействия распространения новой коронавирусной инфекции».