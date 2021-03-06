Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

5 марта через КПВВ «Еленовка» прошел 201 человек

06.03.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
5 марта через КПВВ «Еленовка» прошел 201 человек

201 человек воспользовался 5 марта гуманитарным коридором, организованным на контрольном пункта въезда и выезда «Еленовка» к югу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Отмечается, что в указанный день в "республику" въехало 17 транспортных средств и 106 человек, выехало на подконтрольную Киеву территорию 13 транспортных средств и 95 человек.



Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх