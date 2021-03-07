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Глава ДонОГА Кириленко заявил о восстановлении теплоснабжения в области
Вечером в субботу, 6 марта, в Донецкой области возобновили поставки газа на 48 котельных КП "Донецктеплокоммунэнерго", прекращенные ранее из-за долга перед НАК "Нафтогаз Украины". В частности газонабжение котельных было восстановлено в Славянске, Лимане, Волновахе, Краматорске и других населенных пунктах. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил на своей странице в Facebook.
"Отключение было произведено ПАО "Донецкоблгаз" незаконно, — отметил глава ОГА. — Напомню: 714 жилых домов, 23 школы, 16 детских садов, 4 больницы, 106 других объектов остались без тепла из-за отключения от газа 59 котельных".
Отмечается, что правоохранители провели следственные действия, после которых работниками КП "Донецктеплокоммунэнерго" были демонтированы "незаконно установленные пломбы".
"Вместе решили эту проблему и возвращаем тепло в дома жителей Донетчины", — высказался Кириленко. Он также пригрозил "Донецкоблгазу" потерей лицензии и выразил надежду на то, что "грубым действиям" ПАО предоставят правовую оценку.
Теги: Нафтогаз, отопление, газ, поставки, ОГА
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