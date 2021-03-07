Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пушилин назвал сроки начала всеобщей вакцинации в ОРДО

07.03.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пушилин назвал сроки начала всеобщей вакцинации в ОРДО

По словам «главы ДНР» Дениса Пушилина до конца марта в «республике» привьют от коронавируса все нуждающиеся в приоритетной вакцинации категории граждан. Об этом он сообщил в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.
«Я доверяю нашим медикам и Министерству здравоохранения Российской Федерации. По тем заключениям, которые есть у нашего Минздрава, никаких серьезных осложнений не было у вакцинированных людей. В течение месяца мы должны закончить прививать основные категории, которые были обозначены, и выходим на полноценную вакцинацию населения», - отметил Пушилин.



Теги: вакцинация, Пушилин, ОРДО, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх