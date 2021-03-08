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Ситуация на КПВВ Донбасса 8 марта по данным ГПСУ
08.03.2021 15:00
В понедельник, 8 марта, на временно оккупированную или контролируемую территорию Украины можно пройти как на Донетчине, так и на Луганщине, рассказал Свободному радио пресс-секретарь Госпогранслужбы в составе ООС Игорь Лизогуб.
По состоянию на 10:00 через КПВВ “Новотроицкое” 26 человек и 8 автомобилей проехали на временно оккупированную территорию, а на контролируемую – один человек и один автомобиль.
За первые 2 часа работы “Станицы Луганской” 145 человек прошли на временно оккупированную территорию, а 258 – на контролируемую часть региона.
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ
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