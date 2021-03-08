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В ДонОГА анонсировали капремонт трассы "Мариуполь — Бердянск"
08.03.2021 17:00
Капитальный ремонт дороги от Мариуполя до Бердянска начнётся с середины марта. Стратегическую трассу М14 восстановят в рамках президентской программы "Большое строительство", сообщает телеканал "Дом".
"Финансирование — почти 385 млн грн. Это деньги государственного бюджета. Работы начнутся с 15 марта этого года с села Камышеваха", — рассказал директор департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой ОГА Артём Литвинов.
Трассу М14 не ремонтировали более 40 лет. Нагрузка на эту дорогу особенно высока в период сбора урожая и при перевозке грузов с меткомбинатов.
Капитальный ремонт этого участка дороги планируют завершить до конца года. Также восстановят и участки трассы в районе посёлка Мангуш и вблизи Мариуполя.
Теги: Бердянск, Мариуполь, ремонт дорог
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