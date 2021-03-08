Последние новости раздела
- В ОРДЛО объявили штормовое предупреждение13:00
- На Донбассе готовят туристический проект для жителей ОРДЛО11:00
- 8 марта возобновит работу гумкоридор в Еленовке17:00
- Пушилин назвал сроки начала всеобщей вакцинации в ОРДО13:00
- Глава ДонОГА Кириленко заявил о восстановлении теплоснабжения в области09:00
- В ОРДО ужесточили наказание за ложные сообщения о минировании17:00
- 5 марта через КПВВ «Еленовка» прошел 201 человек15:00
- Нафтогаз прекратил поставки газа тепловикам Донетчины11:00
- В ОРДЛО более 300 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки14:00
- В ОРДО отменили часть "коронавирусных" запретов10:00
В ОРДЛО объявили штормовое предупреждение
08.03.2021 13:00
Сегодня, 8 марта в связи с порывистым ветром 15-20 м/с на территории Донецкой и Луганской областей, неподконтрольной Украине, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили местные СМИ.
В ОРДО ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшие осадки. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. На дорогах местами гололедица.
В ОРЛО также ожидается переменная облачность, днем местами слабый мокрый снег, на дорогах гололедица; ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов тепла.
Отмечается, что штормовое предупреждение объявляется при порывах ветра свыше 14 м/с.
Теги: Донбасс, штормовое предупреждение, ОРДЛО
Читайте также:
- В Мариуполе бушует штормовой ветер. ПЭС не успевает ликвидировать аварии
- На Мариуполь надвигается серьезный шторм
- Завтра по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение
- Штормовое предупреждение объявлено на юге и востоке Украины
- Сегодня в некоторых регионах Украины объявлено штормовое предупреждение
- В ОРДЛО объявили штормовое предупреждение13:00
- На Донбассе готовят туристический проект для жителей ОРДЛО11:00
- 8 марта возобновит работу гумкоридор в Еленовке17:00
- Пушилин назвал сроки начала всеобщей вакцинации в ОРДО13:00
- Глава ДонОГА Кириленко заявил о восстановлении теплоснабжения в области09:00
- В ОРДО ужесточили наказание за ложные сообщения о минировании17:00
- 5 марта через КПВВ «Еленовка» прошел 201 человек15:00
- Нафтогаз прекратил поставки газа тепловикам Донетчины11:00
- В Луганске сообщили о пятикратном росте убытков коммунальщиков16:00
- В ОРДЛО более 300 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки14:00
- В ОРДЛО объявили штормовое предупреждение13:00
- На Донбассе готовят туристический проект для жителей ОРДЛО11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 марта10:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- 8 марта возобновит работу гумкоридор в Еленовке17:00
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта15:00
- Пушилин назвал сроки начала всеобщей вакцинации в ОРДО13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 марта11:00
- "Шахтер" одержал неоднозначную победу над "Олимпиком" в донецком дерби (ВИДЕО)10:00
- Глава ДонОГА Кириленко заявил о восстановлении теплоснабжения в области09:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- В ОРДО отменили часть "коронавирусных" запретов
- Пушилин назвал сроки начала всеобщей вакцинации в ОРДО
- Нафтогаз прекратил поставки газа тепловикам Донетчины
- В Луганске сообщили о пятикратном росте убытков коммунальщиков
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта
- В ОРДО ужесточили наказание за ложные сообщения о минировании
- В ОРДЛО более 300 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки
- 5 марта через КПВВ «Еленовка» прошел 201 человек
- Какие игры приносят реальные деньги?
- "Шахтер" одержал неоднозначную победу над "Олимпиком" в донецком дерби (ВИДЕО)