В ОРДЛО объявили штормовое предупреждение

08.03.2021 13:00

Сегодня, 8 марта в связи с порывистым ветром 15-20 м/с на территории Донецкой и Луганской областей, неподконтрольной Украине, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили местные СМИ.

В ОРДО ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшие осадки. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. На дорогах местами гололедица.

В ОРЛО также ожидается переменная облачность, днем местами слабый мокрый снег, на дорогах гололедица; ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов тепла.

Отмечается, что штормовое предупреждение объявляется при порывах ветра свыше 14 м/с.