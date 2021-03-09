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На Донбассе ВСУ захватили беспилотник ФСБ России
09.03.2021 12:00
На Донбассе ВСУ захватили российский БПЛА Zala 421-08, принадлежавший Федеральной службе безопасности России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил корреспондент программы «Сегодня» Александр Махов.
Российский тактический беспилотник упал неподалеку позиций наших бойцов.
Беспилотный летательный аппарат сломался во время полета из-за выхода из строя батареи питания.
"Самое интересное оказалось при осмотре беспилотника. На поврежденной батареи армейцы нашли голографическую бирку с надписью ФСБ РФ с серийным номером. Дело в том, что в РФ все государственные закупки должны быть маркированными для предотвращения коррупции. Поэтому, получается, что этот беспилотник был куплен ФСБ и отправлен на Донбасс", - написал журналист.
Теги: Россия, Донбасс, ФСБ, беспилотник, ВСУ
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