На Донбассе назначен новый представитель омбудсмена

10.03.2021 12:00

Новым представителем Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях стал Константин Черников, сообщает сайт novosti.dn.ua.

Он сменил на этом посту Павла Лисянского, освобожденного от должности за драку в одном из ресторанов Святогорска в декабре прошлого года.

Согласно данным СМИ, Черников Константин Георгиевич родился в Славянске 21 мая 1971 года. В 1993 году окончил Славянский государственный педагогический институт по специальности математика и физика. Работал учителем математики, затем директором средней школы.

В 2001 году окончил Донецкий государственный технический университет по специальности «Государственная служба» и получил квалификацию магистра. Тогда же перешел работать на должность начальника отдела по делам семьи и молодежи Славянской районной государственной администрации, затем был назначен заместителем председателя Славянской районной государственной администрации.

С октября 2015 года был председателем Славянского районного совета Донецкой области.