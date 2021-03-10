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Жителей Харцызска предупредили о приостановке водоснабжения
10.03.2021 15:00
Подача воды будет приостановлена абонентам в Харцызске в связи с проведением ремонтных работ из-за аварии на водоводе. Об этом сегодня сообщили в "правительстве ДНР".
«В связи с проведением ремонтных работ по восстановлению водовода диаметром 400 миллиметров по адресу: улица Постышева – улица Вознесенского 11 марта будет прекращена подача воды в город Харцызск», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проведение специалистами восстановительных работ запланировано в период с 03:00 до 17:00.
Теги: Донбасс, ремонт, водоснабжение, ОРДО, Харцизск
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