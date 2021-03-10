Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жителей Харцызска предупредили о приостановке водоснабжения

10.03.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жителей Харцызска предупредили о приостановке водоснабжения

Подача воды будет приостановлена абонентам в Харцызске в связи с проведением ремонтных работ из-за аварии на водоводе. Об этом сегодня сообщили в "правительстве ДНР".
«В связи с проведением ремонтных работ по восстановлению водовода диаметром 400 миллиметров по адресу: улица Постышева – улица Вознесенского 11 марта будет прекращена подача воды в город Харцызск», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проведение специалистами восстановительных работ запланировано в период с 03:00 до 17:00.



Теги: Донбасс, ремонт, водоснабжение, ОРДО, Харцизск
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх