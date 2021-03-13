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В ОРДЛО за минувшие сутки 272 новых и 10 летальных случаев COVID-19
За минувшие сутки, 12 марта, в отдельных районах Луганской области зафиксировали 29 новых случаев заболевания COVID-19 и два летальных случая. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».
С начала пандемии «ЛНР» признает 3314 случаев ковида, из которых 2777 человек выздоровели, 290 — умерли.
В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки диагноз COVID-19 установили у 243 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».
Кроме этого, умерли восемь заболевших ранее.
С начала пандемии «ДНР» подтверждает 26 383 случая заболевания COVID-19. Из них 18 625 человек выздоровели, 2120 — умерли.
За сутки в ОРДО было также выявлено 60 случаев пневмоний, из которых 43 человека госпитализированы. Как заявляют в «ДНР», всего на лечении находится 920 пациентов с пневмониями, из них 459 на кислородной поддержке.
Теги: статистика, ОРДЛО, COVID-19
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