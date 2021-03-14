15 марта возобновит работу гумкоридор «Еленовка- Новотроицкое»

14.03.2021 17:00

Завтра, 15 марта 2021 года, через КПВВ «Еленовку» будет осуществляться пропуск людей на въезд и выезд.

Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины.

Для въезда на неподконтрольную украинскому правительству территорию Донецкой области необходимо «разрешение» так называемого «Межведомственного оперативного штаба».