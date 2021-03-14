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Архив - Донецкая область

В Киеве почтили память первой жертвы вооруженного конфликта на Донбассе

14.03.2021 09:00
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В Киеве почтили память первой жертвы вооруженного конфликта на Донбассе

В Киеве на Майдане прошла акция, посвященная событиям 13 марта 2014 года. В тот день пророссийские боевики напали на украинский митинг в Донецке. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Алины Боднар.
Она напоминает, что нападавшие убили 22-летнего Дмитрия Чернявского.
"Он стал первой жертвой агрессии России на Донбассе. Так начиналась война… На акции почтили память Дмитрия и еще раз напомнили, что Донецк - это Украина. Был, есть и будет! И они все ждут возвращения домой - в свой украинский Донецк", - подчеркивает Боднар.



Теги: Донбасс, Киев, акция, конфликт, жертва
 
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