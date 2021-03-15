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Российский экономист рассказал, во сколько Путину обходится оккупация Донбасса

15.03.2021 11:00
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Российский экономист рассказал, во сколько Путину обходится оккупация Донбасса

Содержание оккупированного Донбасса обходится РФ от 1,5 до 2 млрд долл. в год. Об этом рассказал проживающий в настоящее время в США экс-замглавы правления российского Центробанка, экономист Сергей Алексашенко, передает Радио Свобода.
Алексашенко уточнил, что официальных данных по этому вопросу нет, это его личные подсчеты. Специалист считает, что в озвученную сумму входят удержание контроля над неподконтрольными Украине территориями, а также обеспечение жизнеспособности региона.
При этом, по словам эксперта, эти деньги для России — сущие пустяки.
«Российский ВВП составляет около одного триллиона 600-700 миллиардов долларов. Вот и считайте: 1,6-1,7 миллиарда – это копейки от всего российского ВВП. Российский федеральный бюджет по расходам составляет чуть меньше 300 миллиардов долларов. Даже от российского федерального бюджета это (траты на оккупированный Донбасс) – полпроцента. То есть, говорить, что Путину, российскому бюджету так тяжело содержать все это хозяйство на Донбассе – эту тему вообще нужно закрыть», – считает Алексашенко.



Теги: Россия, Донбасс, бюджет, оккупация
 
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