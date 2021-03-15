Зеленский наградил 67 добровольцев, воевавших на Донбассе

15.03.2021 08:00

В День украинского добровольца президент Владимир Зеленский подписал указ, которым наградил орденом За мужество III степени 67 добровольцев, из них 64-х - посмертно. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что за личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины награждены бойцы Правого сектора, батальонов Донбасс, Айдар и ОУН, батальонов патрульной службы милиции Шахтерск и Чернигов, Украинской добровольческой армии, разведподразделения Патриот и роты Карпатская Сечь.

"Слава героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непокоренности для всей Украины", - цитирует пресс-служба президента.