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Зеленский наградил 67 добровольцев, воевавших на Донбассе
15.03.2021 08:00
В День украинского добровольца президент Владимир Зеленский подписал указ, которым наградил орденом За мужество III степени 67 добровольцев, из них 64-х - посмертно. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщила пресс-служба главы государства.
Отмечается, что за личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины награждены бойцы Правого сектора, батальонов Донбасс, Айдар и ОУН, батальонов патрульной службы милиции Шахтерск и Чернигов, Украинской добровольческой армии, разведподразделения Патриот и роты Карпатская Сечь.
"Слава героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непокоренности для всей Украины", - цитирует пресс-служба президента.
Теги: Донбасс, награда, добровольцы, Зеленский
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