Пушилин отправился в Крым отмечать "воссоединение" с Россией

16.03.2021 12:00

"Глава ДНР" Денис Пушилин прибыл в Крым, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины "воссоединения" Крыма с Россией, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что 16 марта состоится церемония вручения государственных наград "ДНР" и "Республики Крым".

Позднее, 18 марта, в честь семилетия "русской весны" пройдут мероприятия, организованные мотоклубом "Ночные волки" – традиционный автомотопробег и праздничная программа у подножья горы Гасфорта.