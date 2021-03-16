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Пушилин отправился в Крым отмечать "воссоединение" с Россией
16.03.2021 12:00
"Глава ДНР" Денис Пушилин прибыл в Крым, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины "воссоединения" Крыма с Россией, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что 16 марта состоится церемония вручения государственных наград "ДНР" и "Республики Крым".
Позднее, 18 марта, в честь семилетия "русской весны" пройдут мероприятия, организованные мотоклубом "Ночные волки" – традиционный автомотопробег и праздничная программа у подножья горы Гасфорта.
Теги: Россия, Крым, Пушилин
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