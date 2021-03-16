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Архив - Донецкая область

В Донецке завтра будет сокращена подача воды

16.03.2021 13:00
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В Донецке завтра будет сокращена подача воды

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области в связи с выполнением ремонтных работ, Донецкая фильтровальная станция 16 марта будет временно остановлена. Об этом сообщает "МинЖКХ ДНР".
Как стало известно, ожидается сокращение подачи воды в Киевском, Куйбышевском, Кировском, Петровском и частично Ленинском районах неподконтрольного Украине Донецка до 17 марта 2021 года. Кроме того, будет полностью прекращена подача воды в поселок Васильевка Ясиноватского района.



Теги: Донбасс, водоснабжение, ОРДО, ДФС
 
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