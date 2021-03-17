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В Краматорске ужесточили карантин
Карантинные ограничения на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации COVID-19 ужесточили в Краматорске с 17 марта. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко на своей странице в Фейсбуке, передает Интернет-издание Карачун.
В отделениях городских больниц на «ковидних» койках сейчас находятся 119 человек с подтвержденным диагнозом и 55 – с подозрением. Из них 104 пациента получают кислородную поддержку, три – на аппаратах ИВЛ. На амбулаторном лечении пребывают 684 горожанина с подтвержденным COVID-19 или подозрением.
Учитывая неутешительные тенденции, штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации принял решение о том, что со среды работники учреждений системы общего среднего образования города переходят на дистанционный режим работы (школьники будут находиться на каникулах до 28 марта).
Кроме того, с 18 марта прекращается работа спортивных секций в детско-юношеских спортивных школах и учреждениях, подчиненных управлению по гуманитарным вопросам. Все плановые спортивные соревнования в Краматорске будут проводиться без зрителей и болельщиков.
Также с 19 марта по 2 апреля в часы пик (с 05:00 до 09:00 и с 14:00 до 18:00) в рабочие дни вводится ограничение проезда пожилых людей в общественном транспорте (как таких, которые принадлежат к группе повышенного риска заболеваемости COVID-19).
Всем остальным заведениям города независимо от формы собственности рекомендовано усилить контроль за соблюдением санитарных норм, а также рассмотреть возможность перевести работников на дистанционную форму.
Теги: Краматорск, карантин, COVID-19
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