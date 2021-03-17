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Жители Макеевки сообщили о возобновлении подземных толчков
17.03.2021 13:00
В Советском районе неподконтрольной Украине Макеевки в поселке «Объединенный» возобновились подземные толчки. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Донецк".
По словам макеевчан, недавно началась нарезка новой лавы на шахте «Калиновская-Восточная» и в последние дни в жилых домах в ночное время стали ощутимы подземные толчки.
Теги: Донбасс, Макеевка, шахта, подземный толчок
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