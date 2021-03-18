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СБУ задержала в Днепре агента "МГБ ДНР"
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре агента так называемого "МГБ ДНР", которое позиционирует себя как "спецслужба" террористов. Злоумышленник собирал разведывательную информацию об украинских воинских подразделениях, дислоцированных на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительной версии следствия, житель временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины был завербован главарями незаконных вооруженных формирований. По заданию представителей так называемой "МГБ ДНР" был направлен в Днепропетровскую область для сбора разведывательной информации. Злоумышленников, прежде всего, интересовали сведения о личном составе и военной технике подразделений Вооруженных Сил Украины.
Для получения разведданных, "кураторы" отработали информатору закрытые каналы связи, в том числе для отправки электронных сообщений.
Для перемещения по территории региона и ведения наружного наблюдения злоумышленник использовал собственный автотранспорт.
Во время обысков по адресу проживания вражеского агента правоохранители обнаружили: компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности, а также оружие и боеприпасы.
Следователи органов безопасности сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:
- ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
- ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.
Теги: СБУ, шпионаж, задержание, ДНР, МГБ
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