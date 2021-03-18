СБУ задержала в Днепре агента "МГБ ДНР"

18.03.2021 15:00

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре агента так называемого "МГБ ДНР", которое позиционирует себя как "спецслужба" террористов. Злоумышленник собирал разведывательную информацию об украинских воинских подразделениях, дислоцированных на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной версии следствия, житель временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины был завербован главарями незаконных вооруженных формирований. По заданию представителей так называемой "МГБ ДНР" был направлен в Днепропетровскую область для сбора разведывательной информации. Злоумышленников, прежде всего, интересовали сведения о личном составе и военной технике подразделений Вооруженных Сил Украины.

Для получения разведданных, "кураторы" отработали информатору закрытые каналы связи, в том числе для отправки электронных сообщений.

Для перемещения по территории региона и ведения наружного наблюдения злоумышленник использовал собственный автотранспорт.

Во время обысков по адресу проживания вражеского агента правоохранители обнаружили: компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности, а также оружие и боеприпасы.

Следователи органов безопасности сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:

- ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),

- ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.