Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Заммэра Мариуполя поймали на взятке

18.03.2021 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Заммэра Мариуполя поймали на взятке

Одного из заместителей мэра Мариуполя Вадима Бойченко поймали на взятке в 2 тыс. долларов. Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.
"Заместитель мэра одного из городов Донецкой области получил 2 тыс. долларов взятки от мариупольца. За эти деньги чиновник обещал решить вопрос о выделении двух земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности", — говорится в сообщении.
Отмечается, что чиновника задержали при передаче денег. Сейчас продолжается досудебное расследование. Личность задержанного в прокуратуре пока не раскрывают.



Теги: Мариуполь, мэр, взятка, заместитель, задержание
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх