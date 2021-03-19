Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе

19.03.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе

За прошедшие сутки, 18 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденне оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120- и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-мм калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановки - автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - отметили в штабе.



Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх