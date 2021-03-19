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В ОРДО начали вакцинировать работников транспорта
19.03.2021 17:00
Вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" с 15 марта прошли порядка 100 действующих сотрудников предприятий транспортной инфраструктуры ОРДО. Об этом сообщили в пресс-службе "минтранса ДНР".
"Вакцинация сотрудников транспортной отрасли позволит создать иммунитет к COVID-19, благодаря которому появится возможность избежать заболевания, не рискуя жизнью и здоровьем, а также обеспечит стабильную и бесперебойную работу транспорта ДНР", – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, транспорт, вакцинация, ОРДО, COVID-19
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