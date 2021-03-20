Суд арестовал акции "гонконгских" совладельцев "Донецкоблгаза"

20.03.2021 11:00

Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга заявил, что две компании из Гонконга, которые владеют 49,9% Донецкоблгаза, "попали под полный комплект санкций", сообщает Офис Президента Украины.

"Мы не можем допустить, чтобы компании из Гонконга подавали тепло, тем более на часть, где очень сложная ситуация, и манипулировали таким способом, что прекратили, как вы знаете, 13 марта, если я не ошибаюсь, газоснабжение на часть Донецкой области", – сказал он.

"Доля принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ. Решением суда права передаются в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - добавили в СБУ.