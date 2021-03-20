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Суд арестовал акции "гонконгских" совладельцев "Донецкоблгаза"
Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга заявил, что две компании из Гонконга, которые владеют 49,9% Донецкоблгаза, "попали под полный комплект санкций", сообщает Офис Президента Украины.
"Мы не можем допустить, чтобы компании из Гонконга подавали тепло, тем более на часть, где очень сложная ситуация, и манипулировали таким способом, что прекратили, как вы знаете, 13 марта, если я не ошибаюсь, газоснабжение на часть Донецкой области", – сказал он.
"Доля принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ. Решением суда права передаются в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - добавили в СБУ.
Теги: арест, акции, СНБО, санкции, Донецкоблгаз
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