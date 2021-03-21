Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Полиция Донетчины провела отработку Покровска

21.03.2021 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Полиция Донетчины провела отработку Покровска

В Донецкой области правоохранители провели в Покровске ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и раскрытие тяжких преступлений, стабилизацию оперативной обстановки, обеспечение охраны общественного порядка и безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
"В результате полицейские задержали злоумышленника, который с декабря прошлого года находился в розыске за нанесение телесных повреждений средней тяжести.
Обнаружен мужчина, который, по предварительной информации, причастен к незаконным вооруженным формированиям. Сейчас проводится проверка".
Прекращено два наркопреступления, а также незаконная порубка леса. По этим фактам возбуждены уголовные производства.
Правоохранители разоблачили АЗС, где реализовывали топливо без документов, а также мобильную заправку в фургоне с перебитыми номерами.
Во время работы на автодорогах полиция обнаружила разыскиваемое авто и пять фактов перевозки грузов без документов. Остановлены грузовики с углем, древесиной и металлоломом.
В общем полицейские составили в отношении нарушителей 32 административных материала. Проверено около тысячи человек и более 170 транспортных средств, а также более 60 адресов лиц, находящихся в розыске", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, полиция, проверка, Покровск
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх