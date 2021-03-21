Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сутки в ООС: девять обстрелов, погиб боец ВСУ

21.03.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сутки в ООС: девять обстрелов, погиб боец ВСУ

За минувшие сутки, 20 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север недалеко от Пивденного враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток вблизи населенного пункта Водяное на Приазовье сепаратисты обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем.
По позициям в пригороде Лебединского велся огонь из стрелкового оружия, а вблизи поселка Широкино – из крупнокалиберных пулеметов.
"Все обстрелы были прицельными и велись с целью нанесения потерь подразделениям ВСУ", – говорится в сводке.
В штабе заверили, что на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.



Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх