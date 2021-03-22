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График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 22 по 26 марта
22.03.2021 15:00
В Минреинтеграции опубликовали график работы мобильных отделений "Ощадбанка" в Донецкой и Луганской областях с 22 по 26 марта. Об этом сообщает сайт министерства.
В Донецкой области мобильное подразделение банка на базе автомобиля КРАЗ будет работать по следующим адресам (с 9:30 до 15:00):
23.03 - г.Авдеевка, ул.Коммунальная, 1
24.03 - г.Мирноград, ул.Горская, 25
25.03 - г.Новолуганка, ул. Первомайская, 38
26.03 - г.Авдеевка, ул.Соборная, 28.
В Луганской области (с 9:00 до 15:00):
22.03 - г.Золотое, Попаснянский р-н
23.03 - с.Трехизбенка, Новоайдарский р-н
24.03 - г.Золотое, Попаснянский р-н
25.03 - пгт. Тошковка, Попаснянский р-н
26.03 - г.Золотое, Попаснянский р-н.
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график, мобильный офис
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