График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 22 по 26 марта

22.03.2021 15:00

В Минреинтеграции опубликовали график работы мобильных отделений "Ощадбанка" в Донецкой и Луганской областях с 22 по 26 марта. Об этом сообщает сайт министерства.

В Донецкой области мобильное подразделение банка на базе автомобиля КРАЗ будет работать по следующим адресам (с 9:30 до 15:00):

23.03 - г.Авдеевка, ул.Коммунальная, 1

24.03 - г.Мирноград, ул.Горская, 25

25.03 - г.Новолуганка, ул. Первомайская, 38

26.03 - г.Авдеевка, ул.Соборная, 28.

В Луганской области (с 9:00 до 15:00):

22.03 - г.Золотое, Попаснянский р-н

23.03 - с.Трехизбенка, Новоайдарский р-н

24.03 - г.Золотое, Попаснянский р-н

25.03 - пгт. Тошковка, Попаснянский р-н

26.03 - г.Золотое, Попаснянский р-н.