На Донетчине заработала шестая коммунальная ПЦР-лаборатория

22.03.2021 17:00

Коммунальную лабораторию для ПЦР-диагностики COVID-19 ввели в эксплуатацию в Бахмуте. Об этом сообщил замначальника управления организации и развития медпомощи населению департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко во время сегодняшней пресс-конференции, передает ОстроВ.

Она разместилась в многопрофильной больнице интенсивного лечения. Для лаборатории приобрели амплификатор, ламинарный шкаф и другое необходимое оборудование.

«Мощность лаборатории начинается с тестирования 96 образцов за три часа. Если время ее работы будет большим, то проведение анализов – от 96 и пропорционально этому числу», - сказал Александр Педенко.

ПЦР-лаборатория приобретена за средства субвенции из государственного бюджета в сумме 3,5 млн гривен. Ее сотрудники предварительно прошли обучение в аналогичных заведениях в Славянске и Торецке.

Она стала шестой коммунальной лабораторией для тестирования на COVID-19 в Донецкой области.