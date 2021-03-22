Подразделения ГСЧС восстановили более 1,5 тысячи домов жителей Донбасса

22.03.2021 09:00

С начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские спасатели отремонтировали более 1,5 тысячи домов мирных жителей Донецкой и Луганской областей, которые пострадали от обстрелов. Об этом в воскресенье, 21 марта, говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Согласно информации штаба ООС, в прошлом году было отремонтировано 982, а всего за время ООС - 1516 объектов.

Уточняется, что в 2021 году ремонтные работы еще не начинались.

"Обычно они проводятся летом - с середины июня до второй половины августа", - говорится в сообщении.