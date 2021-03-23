Денисова назвала количество украинских пленных в ОРДЛО и аннексированном Крыму

23.03.2021 08:00

В ОРДЛО и в аннексированном Крыму растет число украинских пленных - сейчас известно о 376 незаконно удерживаемых. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова в видеообращении к участникам сессии ООН по правам человека в понедельник, 22 марта, передает Корреспондент.net.

"На временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса продолжаются незаконные аресты и задержания. В РФ и на временно оккупированной территории полуострова незаконно содержатся 109 украинских граждан, большинство из которых - крымские татары. На временно оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживаются 267 наших соотечественников" - пояснила омбудсмен.

Денисова также подчеркнула, что РФ блокирует доступ к этим территориям для мониторинга соблюдения прав и свобод граждан.