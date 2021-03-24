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Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине
24.03.2021 12:00
КМУ внес изменения в постановление от 9 декабря 2020 № 1236 относительно пропуска через КПВВ лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя, сообщает Восточный вариант.
В частности, без самоизоляции будут пропускать граждан Украины, которые готовы осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.
Теги: Крым, вакцинация, Кабмин, ОРДЛО, самоизоляция
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