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В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"
Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал не употреблять слово "Донбасс", пояснив это тем, что оно "является нарративом, навязанным страной-агрессором". Об этом Данилов сказал во время форума об избирательной реформе в среду, 24 марта, сообщает Укринформ.
"Слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией - "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени". Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов... Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить", - сказал Данилов.
Он также отметил, что украинская власть максимально обеспечила избирательное право на территориях, граничащих с неподконтрольными Киеву территориями Донецкой и Луганской областей, а заявления о том, что где-то не состоялись выборы из-за нежелания власти их проводить, являются манипулятивными.
"Речь не идет о нежелании государства проводить выборы, речь идет о том, что в нашей стране уже 7 лет идет война. И если кто-то покажет мне на примере исторических каких-то событий, которые происходили за последние две тысячи лет, что когда идет война, проходят также какие-то выборы - я хочу посмотреть на этого человека", - подчеркнул глава СНБО.
Теги: Россия, Донбасс, выборы, СНБО
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