Больницы Донетчины получили современное оборудование для борьбы с COVID-19

26.03.2021 13:00

Больницы Донетчины получили новое оборудование для борьбы с коронавирусной болезнью на общую сумму 106 млн грн. Об этом сообщает руководитель Донецкой ОВГА Павел Кириленко.

В частности, за средства государственного бюджета централизованно приобрели 4 компьютерных томографа общей стоимостью 55,5 млн гривен. Они доставлены в больницы Волновахи, Краматорска, Мариуполя и Селидово.

"Также за счет субвенции из государственного бюджета ОГА приобрела 7 рентгеновских систем и 10 аппаратов ультразвуковой диагностики на 50,8 млн гривен. Большинство оборудования уже передали учреждениям здравоохранения в Волновахе, Доброполье, Константиновке, Краматорске, Мариуполе, Селидово, Славянске и Покровске", — рассказал Кириленко.

Он сообщил, что остальная часть будет доставлена в ближайшее время: 2 рентгеновские системы поступят в Доброполье и Краматорск, а 1 аппарат УЗИ — в опорную больницу в Бахмуте.